Bingöl’ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, önceki gün karla mücadele çalışmalarını tamamlayıp bahar hazırlığı için kolları sıvadı ancak kar yağışı yeniden etkisini gösterdi.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar gece boyunca devam etti, ilçenin tamamı beyaza büründü.

Yeni güne karla uyanan esnaf iş yerinin önünü temizlerken, sürücüler de araçlarının üzerindeki karları atmaya çalıştı.

İlçede birkaç gündür bahar havası yaşadıklarını belirten Ahmet Kanat, "Birkaç gündür bahar havası vardı Karlıova’da. Belediye ekiplerimiz de bütün cadde ve sokakları temizlemişti. Tam bahar geliyor derken, sabah kalktık ve ilçe yeniden beyaza bürünmüş. Bir atasözü var, ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ diye, o gerçek oldu sanki. Ama bundan sonra bu karın çok etkisi olmaz" dedi.