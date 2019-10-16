Afyonkarahisar'da, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 DMB 37 plakalı tur otobüsü, Şuhut-Dinar karayolunun Çiçektepe mevkisinde kontroldan çıkarak şarampole devrildi.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA