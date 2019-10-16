Türkiye
Afyonkarahisar'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı16 Ekim 2019 Çarşamba 14:00 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 14:18
Afyonkarahisar'da Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 turist yaralandı.
[Şuhut-Dinar karayolu (Afyonkarahisar). Fotoğraf: AA ]
Afyonkarahisar'da, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 DMB 37 plakalı tur otobüsü, Şuhut-Dinar karayolunun Çiçektepe mevkisinde kontroldan çıkarak şarampole devrildi.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: tur otobüsü Malezyalı turistler afyonkarahisar