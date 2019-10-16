Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran 2018'de Baykan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi ile terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik olarak soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, 15 Ekim 2019'da Siirt, Batman, Giresun, Muğla ve İzmir'de 32 noktada 28 şüphelinin suç unsuru malzemelerle yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, 3 kalaşnikof, 41 tabanca, uzun namlulu silah, 8 av tüfeği, 73 şarjör, 6 bin 966 fişek, 19 tabancalara ait susturucu aparatı, 42 muhtelif silah parça ve aksesuarı, 21 dijital materyal, 3 dürbün, 57 şüphelilere ait cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 500 lira ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 28 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, "Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek, devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA