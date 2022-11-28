Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
H.B.K. idaresindeki otomobil, Çay-Dinar kara yolu Karadilli beldesi yakınlarında, B.K'nin kullandığı tırla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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