Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otobüs devrildi: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar Emirdağ'da, yolcu otobüsü şarampole devrildi. 8 kişi yaralandı.
Aydın-Ankara seferini yapan Ömer Karsanba idaresindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Ankara kara yolundaki Yarımca köyü yakınlarında şarampole devrildi. Otobüsteki 8 kişi yaralandı.
Kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Otobüsteki diğer yolcular ise başka bir araca aktarılarak yollarına devam etti.
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