Olay, Polatlı Eski Borsa'da meydana geldi. İsa Koyuncu isimli bir esnaf dükkanının önüne iş makinesini yanaştırmak için yola çıktı.

O esnada yoldan geçen bir at arabası Koyuncu'ya çarptı.

Atın çarpmasıyla yere yığılan Koyuncu, dizinden hafif şekilde yaralandı.

Yaşadığı olayı anlatan İsa Koyuncu, "Baktım at arabası geliyor, tabi tanıdık arkadaş oda beni gördüğünü sanıyordum ama o anda kafasını çevirmiş. Benim yanımdan geçeceğini zannederken, geldi benim sırtımdan vurdu ve devirdi. Çok büyük bir yaram yoktu. Sadece dizimde çizik vardı. At arabacı sonradan fark etti. Atı kenara çekip geri yanıma geldi" diye konuştu.

Atın 1 ay sonra öldüğünü söyleyen Koyuncu, "1 ay sonra mal sahibi dedi ki 'at öldü'. At demek ki kederlendi mi ne oldu bilmiyorum. Atta ölmüş yani" dedi.