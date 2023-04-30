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Türkiye
AA 30.04.2023 15:54

Afganistan uyruklu 138 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 138 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.

Afganistan uyruklu 138 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[Fotograf: AA]

Düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınırlarda artırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra kolluk birimlerinin ülkeye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına ilişkin denetimleri sürüyor. Yakalanan düzensiz göçmenler ise charter seferleri ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı ediliyor.

Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve gözetim altında tutuldukları geri gönderme merkezindeki işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 138 düzensiz göçmen, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.

Böylece yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 33 bin 879'a ulaştı.

Toplam 11 bin 124 Afganistan vatandaşı ülkesine döndü

Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen düzensiz göçmenlerin gönderildiği 21. özel uçak seferi İstanbul'dan gerçekleştirildi. Bu yıl Afganistan'a düzenlenen 21 özel uçak seferi ve tarifeli uçuşlarla toplamda da 11 bin 124 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı.

Öte yandan, geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında bulunan toplam 17 bin 687 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Etkili ve hızlı işleyen sınır dışı mekanizması sayesinde Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirilirken, yine sınırlarda alınan güvenlik önlemleri sayesinde 2023 başından bu yana 74 bin 981 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi.

Düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresine yönelik yoğunlaştırılan çalışmalar sayesinde de bu yıl 34 bin 986 düzensiz göçmen yakalandı.

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