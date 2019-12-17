Türkiye
Afgan çobanların sürüler karıştı kavgası: 1 ölü17 Aralık 2019 Salı 09:51 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 10:12
Konya'da Afganistan uyruklu Mohammad Tajık, koyun sürüleri karışınca çıkan kavgada, kendisi gibi çobanlık yapan aynı ülke vatandaşı Gulle Menderes'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Olay, dün akşam saatlerinde Konya'nın Altınekin ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'nde meydana geldi.
Her ikisi de çobanlık yapan Vali Mohammad Tajık ile Gulle Menderes, sürüleri karışınca, tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tajık, Gulle Menderes'e av tüfeğiyle iki el ateş etti. Saçmaların göğüs kısmına isabet ettiği Menderes, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma, olayın ardından suç aleti silahla birlikte kaçan Tajık'i yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Etiketler: afgan çobanların kavgası Konya