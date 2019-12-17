Olay, dün akşam saatlerinde Konya'nın Altınekin ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'nde meydana geldi.

Her ikisi de çobanlık yapan Vali Mohammad Tajık ile Gulle Menderes, sürüleri karışınca, tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tajık, Gulle Menderes'e av tüfeğiyle iki el ateş etti. Saçmaların göğüs kısmına isabet ettiği Menderes, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma, olayın ardından suç aleti silahla birlikte kaçan Tajık'i yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA