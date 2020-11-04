İzmir'i vuran 6.6'lık depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye yardım malzemesi gönderildi.

Hasar sonucu gönderilen yardım malzemelerinin hırsızlığına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 8 şüpheli hakkında işlem yapılmış olup mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı. 4‘ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 6 şüpheli serbest bırakıldı.