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Afet bölgesinde hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
İzmir'e gönderilen yardım malzemelerinin hırsızlığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.
İzmir'i vuran 6.6'lık depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye yardım malzemesi gönderildi.
Hasar sonucu gönderilen yardım malzemelerinin hırsızlığına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 8 şüpheli hakkında işlem yapılmış olup mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı. 4‘ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 6 şüpheli serbest bırakıldı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 18:08
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