Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da iki mahalle karantinaya alındı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesine ve Yazıhan ilçesine bağlı iki mahalle yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesine bağlı Günedoğru Mahallesi'nde ve Yazıhan ilçesinin Kömüşhan Mahallesi'nde, COVID-19 vakaları tespit edildi.
Bu nedenle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bugünden itibaren mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulanması kararı alındı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 17:49
Son Haberler
- 18:10
- 18:08
- 17:45
- 17:40
- 18:11
Sıradaki Haber
Afet bölgesinde UMKE çantaları hayat kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz