Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesine bağlı Günedoğru Mahallesi'nde ve Yazıhan ilçesinin Kömüşhan Mahallesi'nde, COVID-19 vakaları tespit edildi.

Bu nedenle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bugünden itibaren mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulanması kararı alındı.