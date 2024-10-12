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Türkiye
AA 12.10.2024 20:28

AFAD'dan 12 ile sağanak uyarısı

AFAD bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

AFAD'dan 12 ile sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, bugün İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.

Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Marmara, Manyas, Bandırma, Bursa merkez, Karacabey, Mudanya, Gemlik ilçeleri ile Yalova çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'daki gök gürültülü sağanağın 21.00'e kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

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