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Türkiye
AA 12.10.2024 18:55

Çanakkale'de yollar göle döndü

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Biga'daki fırtınada yıldırım düşmesi sonucu köy camisinin minaresi yıkıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri sıkıntı yaşanmaması için su birikintisi olan alanlarda önlem aldı.

Yaklaşık 10 dakika süren yağış ve rüzgar nedeniyle bir restoranın çatısında hasar meydana geldi.

Biga'da da sağanak ile birlikte dolu yağdı.

Caminin minaresine yıldırım isabet etti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dolu tanelerinin ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü.

Sinekçi köyünde ise yıldırım isabet eden caminin minaresinin bir bölümü zarar gördü.

Çanakkale'de yollar göle döndü

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş köye gelerek incelemelerde bulundu.

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