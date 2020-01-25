AFAD'tan yapılan açıklamada, deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğünün üzerinde 10 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 118 olduğu belirtildi.

Depremde Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtilen açıklamada, Elazığ'da 403, Malatya'da 148, Diyarbakır'da 13, Adıyaman'da 11, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 33 olmak üzere 651 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Destek amaçlı 13 arama kurtarma köpeği de bölgeye gönderildi

Deprem bölgesinin havadan görüntülenmesi amacıyla, Batman'dan bir, Jandarma Genel Komutanlığından iki insansız hava aracı (İHA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü envanterindeki bir helikopter ve bir uçağın da bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"39 AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden, toplamda 968 arama kurtarma personeli ve 182 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 13 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır.

Acil ihtiyaçlar nedeniyle beslenme, enerji, haberleşme ve psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 110 personel ve 36 araç bölgeye yönlendirilmiştir. AFAD Adana, Ankara, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muş ve Sivas lojistik depolarından bölgeye, 97 tır ile 4 bin 296 çadır, 5 bin 406 yatak ve 10 bin 460 battaniye sevk edilmiştir."