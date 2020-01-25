Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem sonrası, AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubu gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildi. Türkiye'nin dört bir yanından 493 arama kurtarma personeli afet bölgesine yönlendirildi. Bölgeye, bin 689 çadır, 1656 yatak ve 9200 battaniye gönderildi.

Birçok ilden de bölgeye arama kurtarma ekipleri, ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık Bakanlığından afet bölgesine 170 ambulans ilavesi yapıldı.

Camiler, okullar, yurtlar, spor salonları vatandaşlara açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki camiler görevliler rehberliğinde vatandaşlara açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, geceyi dışarda geçirmek isteyenler afetzedeler için okulları açtı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.

Tunceli'den deprem bölgesine 2 skorsky helikopter gönderildi.

Yurdun dört bir yanından afetzedelere destek

Düzce'den Sivas'a, Tokat'tan Kırıkkale'ye yurdun dört bir yanından afet bölgesine destek vardı.

UMKE ekipleri, arama kurtarma köpekleri ve çok sayıda yaşam malzemesi afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.