Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Gezin köyünde yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kişi yaralı çıkarıldı.

Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken 6 katlı binada AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda 2 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

İki yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor.

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde de yıkılan 4 katlı binanın enkazından beş buçuk saat sonra 13 yaşındaki Mustafa Emir, yaralı olarak kurtarıldı.

Malatya'da depremde çöken iki katlı kerpiç evin enkazından 2 kişi kurtarıldı

Doğanyol'da, deprem nedeniyle bazı evlerde göçük oluştu.

AFAD ekipleri, ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi'nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından 2 kişiyi çıkardı. Enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Enkazın bulunduğu alanda 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de hazır bekliyor.

Bu arada, Malatya Valisi Aydın Baruş da Doğanyol ilçesine gelerek, arama kurtarma çalışmalarını yerinde gördü ve ekiplerden bilgi aldı.