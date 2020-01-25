Merkeze bağlı Muncurlu köyünde faaliyet gösteren Mahmut Mercan'a ait kereste atölyesinin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çok sayıda araçla müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Atölyede hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.