Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 11 Temmuz’da başlatılan operasyonda 169 kişi tutuklandı, çok sayıda örgüt üyesi itirafçı oldu. O itirafçıların arasına Beril Koncagül de eklendi. 10 yıldır örgütün içinde yer alan Koncagül, 100 sayfalık ifade verdi, şahit olduğu olayları paylaştı.

Koncagül, örgütün şiddet, kara para aklama, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlarını ayrıntılarıyla anlattı.

İfade verme işlemi 8 gün süren Koncagül, kaldığı Bursa Cezaevi’nden tahliye edildi. Koncagül ile birlikte itirafçı sayısı 31’e yükselirken, 4 örgüt yöneticisi daha itirafçı olmak için başvuruda bulundu.

Kaynak: TRT Haber