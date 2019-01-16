Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Sorgun ve Saraykent ilçelerinde tüm okullar, kent merkezi ile Akdağmadeni ve Sarıkaya ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Kırşehir

Kırşehir'de, Mucur Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı, tipi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Kar yağışının durumuna göre yarın için değerlendirme yapılacağı kaydedildi.

Niğde

Niğde'de, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA