Kaza, Cumhuriyet ilköğretim Okulu önü Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Erkan Demir yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen Hüseyin Er ile Abuzer Güngör yönetimindeki otomobillerle çarpıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Aynı araçtan 3 kişi yaralandı

Zincirleme kazada aynı araçta bulunan Erkan Demir, Hanife Demir ve Zümre Demir yaralandı. Yaralılar, kaza yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.