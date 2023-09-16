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Türkiye
AA 16.09.2023 11:38

Adıyaman'daki sembol kule afetin yaşandığı saati gösterecek

6 Şubat depremlerinin etkilediği Adıyaman'da kentin simgesi olan saat kulesindeki saatler, depremden sonra durduğu "04.17"yi gösterecek.

Adıyaman'daki sembol kule afetin yaşandığı saati gösterecek
[Fotograf: AA]

Kentte yaklaşık 45 yıl önce inşa edilen ve üzerinde Kahta ilçesindeki tarihi Karakuş Tümülüsü'nün simgesi olan kuşun yer aldığı saat kulesindeki saatler, Kahramanmaraş merkezli ilk depremin yaşandığı 6 Şubat günü saat 04.17'de durdu.

Adıyaman Belediyesi de kamuoyunda yaptıkları araştırmalar sonunda şehrin simgesi saatlerin yeniden çalıştırılmamasına ve 04.17'de kalmasına karar verdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, saat kulesinin yaklaşık 45 yıl önce inşa edildiğini söyledi.

Adıyaman'daki sembol kule afetin yaşandığı saati gösterecek

Kuledeki saatler, afetin yaşandığı an olan 04.17'de durdu

Deprem sırasında saatlerin de durduğunu hatırlatan Kılınç, şöyle konuştu:

"45 yıl önce belediyemizce yaptırılan bir saat. Kuledeki saatler deprem olduğu sırada yani 04.17'de durdu. Kamuoyuyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmelerde saatlerin böyle kalması konusunda karar kıldık. Depremin esas simgelerinden birisi olacak. Bunu koruyacağız oranın peyzajını, ışıklandırmasını, boyasını yapacağız. Hepimize geçmiş olsun, yaralılarımıza şifalar diliyorum, vefat edenlere de Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum."

Saat kulesi yakınlarında esnaflık yapan Aslan Palalı ise depremlerde işletmesinin yıkıldığını dile getirdi.

Saat kulesinin kentin simgesi olduğunu vurgulayan Palalı, "Saat kulesi benim işyerimin tam karşısındaydı. Bu kule benim 35 yıllık yaşamımın bir parçası. Burası şehrin kalbiydi, gerçekten de en gözde noktalardan birisiydi. Burada yaşanan deprem sonrası birçok nokta yıkıldı ve şu an her yer bomboş kaldı." diye konuştu.

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