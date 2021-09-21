Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da vakalar arttı; 132 ev karantinada
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 132 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 132 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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