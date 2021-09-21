Kayseri’de yaşayan Avukat Ali Kızılay, düğününde çekim yapması için bir düğün salonuyla anlaştı. Düğün salonunun çekime gönderdiği kameramanın kendini müziğin ritmine kaptırması nedeniyle düğün görüntüleri sarsıntılı çıkınca taraflar mahkemelik oldu.

Bilirkişi tarafından incelenen görüntülerde, düğün sahibine ayıplı hizmet verildiği gerekçesiyle çekim yapan iş yerinin düğün sahibine maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verildi.

"Düğün görüntülerinin tamamı hareketli çekim"

Düğünlerinin neredeyse tamamının hareketli çekildiği için mağdur olduklarını vurgulayan Ali Kızılay, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"16 Haziran 2019’da eşimle beraber kına merasimi için bir düğün salonuyla anlaşmaya karar verdik. Davalı olduğumuz salonla bir anlaşma gerçekleştirdik. Anlaşmada video ve fotoğrafı çekimi de vardı. Bize daha sonra düğün videosunu izlettiler ve belli başlı yerlerde hareketli çekimler olduğunu gördük. Oradaki şahıs bu çekimlerin sadece bir kısmında olduğunu, bunları düzelterek teslim edeceklerini söyledi. Sonrasında bize teslim edilen video kaydında da aslında düğünün tamamının hareketli çekildiğini gördük."

"Çekim yapan kişi kendini müziğin ritmine kaptırmış"

Çekimlerin tekrar düzeltilmesini talep ettiklerini söyleyen Kızılay, "Çekimlerin bu şekilde yapıldığını, teknolojik olarak düzeltilmesinin mümkün olmadığını ve kendilerinin bir kusuru olmadığı için kaydın kabul edilmesi gerektiğini tarafımıza ilettiler. Bunun üzerine yargı yollarına başvurduk. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtık. Dava neticesinde bilirkişi raporu alındı ve burada da çekimlerin aslında çekim yapan kişinin müziğin ritmine kendini kaptırarak yaptığı ortaya çıktı. Bundan dolayı da videoda ciddi sallanmalar ortaya çıktı. Bununla birlikte kayıtlarda düzeltilmesi gereken yerler de baştan savma bir usulle bize teslim edildi. Dava neticesinde verilen kararla tarafımıza maddi ve manevi tazminata hükmedildi. Bu şekilde de hakkımızı bir nebze de olsa kazanmış olduk" dedi.