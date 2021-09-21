Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 14:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cihan Yavuz davasında karar
[Fotoğraf: İHA]
Terör örgütü PKK soruşturmasında tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, yargılandığı davada beraat etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, 17 şüpheli ile birlikte gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Yargılandığı davada geçtiğimiz hafta mütalaasını veren savcı, "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 7,5 yıla kadar hapsini istedi.
Yavuz, İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında son savunmasını yaptı, beraatini talep etti.
Mahkeme savunmanın ardından kararını açıkladı. Cihan Yavuz'un oy çokluğu ile beraatine hükmedildi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG
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