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Türkiye
AA 21.02.2024 23:10

Adıyaman'da Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan balık fosili koruma altına alındı.

Adıyaman'da Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili bulundu
[Fotograf: AA]

Oluklu köyünde yaşayan çiftçi, kırsal alanda yürüyüş yaparken bulduğu farklı yapıdaki taşı, Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim etti.

Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede, bunun Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili olduğunu belirledi.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı açıklamada, balık fosilinin genelde göl ve akarsu çökertilerinin oluştuğu yerlerde görüldüğünü belirtti.

Alkan, "Kayaç üzerindeki balık fosili yaklaşık 8 santimetre uzunluğunda, kılcal damarları ve yüzgeçleri belirgin vaziyette görülüyor. Bu fosil, yaklaşık 15 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir. Çok önemli bir fosil olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonraki dönemlerde teşhirde sergilenmek üzere ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

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