Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.02.2024 20:16

Galata Kulesi bir ay ziyarete kapatılacak

Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat'tan itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak.

Galata Kulesi bir ay ziyarete kapatılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kulenin çatı onarımı çalışmaları sebebiyle 8. katı 2023 kasım ayında ziyaret kapatılmıştı.

Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlandı ve dün yerine yerleştirildi. Yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi.

Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek.

Tüm uygulamalar, kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
İstanbul Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:24
Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarılacak
20:24
İsrail SİHA'sının Refah'taki yaralılara saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
20:08
Milli Eğitim Bakanı Tekin Düzce'de ziyaretlerde bulundu
20:00
Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
19:51
Batı Trakya'daki Türkler, Türkçe ve Yunanca eğitim verecek anaokullarının açılmasını istedi
19:48
İran: ABD'nin Gazze'de acil ateşkes kararını veto etmesi asrın diplomasi faciası
İzmir'de tüm taksilere haziran ayına kadar araç takip sistemi kurulacak
İzmir'de tüm taksilere haziran ayına kadar araç takip sistemi kurulacak
FOTO FOKUS
KAAN gökyüzünde: Bu uçan Türk'ün sesi
KAAN gökyüzünde: Bu uçan Türk'ün sesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ