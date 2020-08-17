Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.
Karadağ mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören çevredekiler, yangına müdahale ederek itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Badem ağaçlarının da bulunduğu ormanlık alandaki yangında 10 dönüm arazi zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: adıyaman yangın adıyaman haberSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:25
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