Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 314 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 314 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 314 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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