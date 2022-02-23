Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 12:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şampuan kutusundan 10 milyon liralık pırlanta çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şampuan kutularında kaçak olarak Türkiye'ye getirilen 10 milyon lira değerinde pırlanta ele geçirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen İranlı yolcuyu takibe aldı.
X-ray cihazından geçişte yolcunun valizindeki şampuan kutularında yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine ayrıntılı inceleme yapıldı.
Açılan kutularda 19 parça kilitli poşetler halinde gizlenmiş yaklaşık 366 gram ağırlığında, piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan pırlanta taş ele geçirildi.
İranlı yolcu gözaltına alındı.
Etiketler: BAE Kaçakçılık Sabiha Gökçen Havalimanı
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