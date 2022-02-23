Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaputa yatıp ayaklarıyla öndeki aracı itti
Aksaray'da bir kişinin yakıtı biten otomobili, başka bir aracın kaputuna yatarak ayaklarıyla ittiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Organize Sanayi Bölgesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir otomobilin kaputuna yatan kişi, yakıtı biten aracı ayaklarıyla itti.
Tehlikeli yolculuk, otomobil sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.
Etiketler: Aksaray
Sıradaki Haber
Alkollü olmadığını kanıtlayan sürücü ehliyetini geri aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz