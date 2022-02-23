Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sahte içki operasyonunda uçaksavar mermisi ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Muğla merkezli 2 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda uçaksavar mermisi ele geçirildi. Adreste bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla ve İzmir'de sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 25 şişe sahte alkol, 30 litre el yapımı votka, 15 litre el yapımı viski, 20 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan su motoru, 1 alkolmetre, 8 bin içki şişesi etiketi, 7 alkol aroması, 270 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 32 tabanca mermisi, 1 uçaksavar mermisi ve 1 dedektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.E., K.E., M.Ş. ve C.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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