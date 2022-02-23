Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Adreslere yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı gerekçesiyle Osmaniye ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
21 şüpheliden 15'i yakalandı
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 21 şüpheliden 15'i yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 30 gram eroin, 230 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram esrar ve 40 uyuşturucu hap ile ruhsatsız 3 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.
Ekipler, adreslerinde bulunamayan 6 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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