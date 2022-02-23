Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şoför minibüsün dışına da yolcu aldı
İstanbul Bağcılar'da, kapasitesinden fazla yolcu bulunan minibüste, vatandaşlar kapılara asılarak yolculuk etti.
İstanbul Bağcılar'da, kapasitesinden fazla yolcu taşıyan minibüs, ölüme davetiye çıkardı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar İstoç mevkiinde meydan geldi.
Akşam vatandaşların iş çıkış saatinde minibüse kapasitesinden fazla yolcu alan bir minibüs şoförü tehlikeli bir şekilde yola devam etti.
Vatandaşların üst üste kapılara asılarak yolculuk ettiği minibüs ölüme davetiye çıkardı.
Yaşanan bu anlar ise yolda seyir halinde bulunan başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
Son Haberler
- 11:55
- 11:52
- 11:56
- 11:55
- 11:45
Sıradaki Haber
Girdikleri evde bir şey bulamayınca kapıyı çaldılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz