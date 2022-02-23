İstanbul Bağcılar'da, kapasitesinden fazla yolcu taşıyan minibüs, ölüme davetiye çıkardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar İstoç mevkiinde meydan geldi.

Akşam vatandaşların iş çıkış saatinde minibüse kapasitesinden fazla yolcu alan bir minibüs şoförü tehlikeli bir şekilde yola devam etti.

Vatandaşların üst üste kapılara asılarak yolculuk ettiği minibüs ölüme davetiye çıkardı.

Yaşanan bu anlar ise yolda seyir halinde bulunan başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.