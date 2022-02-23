Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da kaçak üretilen 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 adreste kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.
Adreslere baskın yapan ekipler, 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Adana Akaryakıt Kaçakçılık
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