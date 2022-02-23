Ocak ayının son, şubat ayının ise ilk haftalarında doğumu gerçekleşen kuzular, koyunların süt veriminin arttırılması için ayrı mekanlarda tutuluyor.

Günde iki kere annelerini emmek için ağılda bekletilen kuzular ile farklı bir yerde tutulan annelerinin birbirinin sesini duymasıyla tatlı bir heyecan başlıyor.

Yüzlerce koyun arasından annelerini buluyorlar

Ahır kapılarının açılmasıyla büyük bir telaş ve heyecanla koşmaya başlayan kuzular, yüzlerce koyun arasından annelerini bularak emmeye başlıyor.

Merkeze bağlı Dik köyünde bulunan 300'e yakın anne koyun ve kuzu, besicilerin ağıl kapılarını açmasıyla birbirine doğru koşarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Köyde uzun yıllardır besicilik yapan Selami Kaysadu, kuzu ve annelerinin buluşmasıyla baharın geldiğini söyledi.

Mor koyun cinsi küçükbaş hayvanları bulunan Kaysadu, günde iki kere anne ve kuzuları buluşturduğunu ifade etti.

"İşimizi severek yapıyoruz"

Kaysadu, "50 yıldır bu işi yapıyoruz. Dededen, babadan gelen bir meslektir, severek yapıyoruz. Zorlu kışı ardımızda bırakarak ilkbahara doğru gidiyoruz. Sabahları saat 06.00’da kalkıp hayvanların bakımını yapıyoruz. Sabahları yine koyun ve kuzuları buluşturuyoruz. İkindi vakti tekrar başlıyoruz bu işe. Gün içinde hasta olan kuzular var, aç olan kuzular var beslenmelerini yapıyoruz. Karınlarını doyurmak için çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hayvanlarımıza iyi bakıyoruz" dedi.

Koyun ve kuzuların birbirilerini sesinden ve kokusundan tanıdıklarını söyleyen Kaysadu, "Kuzu ile koyunları buluşturduğumuz an koyun kuzuyu kokusundan tanır, kuzu da koyunu sesinden tanır. Bu şekilde devam ederek ilkbahar hazırlıklarımızı yapıyoruz" açıklamasını yaptı.