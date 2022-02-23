Yenişehir ilçesindeki bir apartmanın giriş katındaki daire, kiracı çıkınca bir süre boş kaldı. Dairede kimsenin oturmadığını fark eden hırsızlar, kapıyı açmak için zorladı. Tüm uğraşlarına rağmen kapıyı açamayan şüpheliler, bu kez dairenin arka bahçeye bakan penceresinin demir korkuluklarını kırıp içeri girdi.

İçeride çalacak eşya bulamayan hırsızlar, muslukları, kalorifer peteklerini, kapı kollarını, prizleri ve duvarın içinden geçen elektrik kablolarını çaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Hırsızlar, dairenin çelik kapısı ile demir panjurunu da söküp götürdü.

"Anahtar elimde kaldı, bir baktım kapı yok"

Apartmanda oturanlar, sabah kapının yerinde olmadığını fark edip ev sahibi ile polise haber verdi.

Ev sahibi Hasan Polat, "Dairemizdeki kiracı çıkınca bir süre boş kaldı. Komşuların bize haber vermesiyle geldik. Hırsızlık olayı olmuş dediler. Daireyi kontrol etmek için geldim kapıya, anahtar elimde kaldı, bir baktım kapı ve panjuru çalmışlar. İnsanın aklına gelmez hırsızın kapıyı çalması. Dairenin içindeki priz, musluklar, kalorifer petekleri ve duvarın içindeki kablolar, ampuller, tesisata kadar komple ne varsa söküp götürmüşler" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Arkadaşım şaka yapıyor sandım"

Ev sahibiyle birlikte daireye gelen Muhammed F. ise şunları söyledi:

"Ben dışarıdaydım, Hasan bana, 'kapı yok kapıyı çalmışlar' Şaka yapıyor sandım, 'kapı nasıl çalınır' dedim. Geldim baktım, gerçekten kapıyı çalmışlar. Bugüne kadar birçok hırsızlık olayını duyduk ama kapının çalınmasına ilk defa şahitlik ettik. Camları kırmışlar, yani dairede pek bir şey kalmamış, dört duvar kalmış, geri kalan her şeye zarar vermişler ve çalmışlar."

Hırsızlar yakalandı, kapı sahibine teslim edildi

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Ele geçirilen kapı ile diğer malzemeler ise Hasan Polat’a teslim edildi.