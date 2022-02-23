Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de 32 yabancı uyruklu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 Afganistan uyruklu şahıs yakalanıp, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde denetim yaptı.
Ekipler, kontrollerde 32 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
Polis, yabancı uyrukluların bindiği otobüsün şoförü A.Ş. ile Afganistanlılara aracılık yaptıkları belirlenen İranlı 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Afganistanlılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Afganistan Düzensiz Göçmenler Osmaniye
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