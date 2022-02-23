Elektrikli scooterlar kısa mesafede ulaşımı kolaylaştırıyor, İstanbul'da trafikte kısmen de olsa rahatlama sağlıyor. Ancak park edilmeleri soruna sebep oluyor.

Çoğunlukla kaldırımlarda, elektrik direğine ya da geçiş noktalarında bariyerlere bağlanıyorlar. Bu da engellilerin ulaşımında soruna yol açıyor.

Trafik ışığı direğine bağlananlar bazen görme engellilerin takılıp yola düşmesine neden olabiliyor.

Scotterlerın gelişigüzel park edilmesinin önüne geçmek için düzenleme yapılması isteniyor.