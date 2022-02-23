Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 11:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yanlış park edilen scooterlar engellilerin yaşamını zorlaştırıyor
İstanbul’da yaygın olarak kullanılan elektrikli scooterler ulaşımda kolaylık sağlasa da engelliler için tehlike oluşturuyor. Özellikle kaldırımlara gelişigüzel park edilmeleri engellilerin takılıp düşmesine sebep oluyor.
Elektrikli scooterlar kısa mesafede ulaşımı kolaylaştırıyor, İstanbul'da trafikte kısmen de olsa rahatlama sağlıyor. Ancak park edilmeleri soruna sebep oluyor.
Çoğunlukla kaldırımlarda, elektrik direğine ya da geçiş noktalarında bariyerlere bağlanıyorlar. Bu da engellilerin ulaşımında soruna yol açıyor.
Trafik ışığı direğine bağlananlar bazen görme engellilerin takılıp yola düşmesine neden olabiliyor.
Scotterlerın gelişigüzel park edilmesinin önüne geçmek için düzenleme yapılması isteniyor.
Etiketler: Engelliler Ulaşım
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