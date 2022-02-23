Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 13:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da eşi ve ailesini rehin alan kişi vurularak gözaltına alındı
[Fotoğraf: DHA-İHA]
İstanbul Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşinin evini silahla basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Polis uzun süre ikna edemediği saldırganı vurarak gözaltına aldı.
Tugay A. isimli kişi, boşanma aşamasındaki eşi İnci A.'yı Köz Sokak'taki ailesinin evinden almak istedi.
Burada eşi İnci A. ile tartışan Tugay A., eşini ve ailesini silahla rehin aldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Tugay A.'yı ikna etmeye çalıştı.
Polisin tüm uyarılarına rağmen tehditlerine devam eden Tugay A., vurularak etkisiz hale getirildi.
Saldırgan yaralı halde yakalanarak hastaneye kaldırılırken, rehineler ise evden çıkarılarak karakola götürüldü.
Etiketler: Polis
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