Tugay A. isimli kişi, boşanma aşamasındaki eşi İnci A.'yı Köz Sokak'taki ailesinin evinden almak istedi.

Burada eşi İnci A. ile tartışan Tugay A., eşini ve ailesini silahla rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Tugay A.'yı ikna etmeye çalıştı.

Polisin tüm uyarılarına rağmen tehditlerine devam eden Tugay A., vurularak etkisiz hale getirildi.

Saldırgan yaralı halde yakalanarak hastaneye kaldırılırken, rehineler ise evden çıkarılarak karakola götürüldü.