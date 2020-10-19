Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da 101 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, 101 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda, farklı mahallelerdeki 101 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 16:30
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