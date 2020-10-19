Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkolden yapılan üretilerek satılan sahte içki, can almaya devam ediyor. Emniyet güçlerinin sahte içki üretim ve satışına yönelik operasyonları da sürüyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçen hafta sahte içki içtiği iddiasıyla tedavi altına alınan Osman Ö., 1 hafta gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde de rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan ve sahte içkiden dolayı zehirlendiği değerlendirilen Ahmet G. kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 Ekim'de Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran Hayrettin K. hayatını kaybetti.

En çok can kaybı İzmir'de

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evinde rahatsızlanan Selçuk B. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Selçuk B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 12 Ekim'de evinde rahatsızlanan ve sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Ereğli Devlet Hastanesine sevk edilen Hasan A, yoğun bakım servisinde 7 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana İzmir'de 25, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 7, Mersin'de 6, Aydın'da 5, Kırklareli 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da 2'şer, Trabzon'da 1 olmak üzere metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e çıktı.