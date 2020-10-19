Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde bir adreste kaçak alkollü içki bulunduğu bilgisine ulaştı.

Zanlının evi ve eklentisinde arama yapan ekipler, 1730 litre kaçak şarap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.