Adıyaman şehitleri toprağa verildi

Adıyaman'da yürütülen terör operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın cenazesi Diyarbakır Ergani'de düzenlenen törenle defnedildi.

Adıyaman'daki törenin ardından Diyarbakır Ergani'ye getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Kemaliye Mahallesi Gülbaran Caddesi'ndeki babaevinde yakınları tarafından Kürtçe ağıtlarla karşılandı.

Daha sonra şehidin cenazesi Ulu Cami'ye getirildi. Burada kılınan cuma namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, şehidin yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Cami girişinde şehidin babası Ekrem Yılmaz, "Vatan sağ olsun. Oğlum Tayyip Erdoğan'a feda olsun. Tayyip sağ olsun. 7 torunum var, hepsi vatana feda olsun" dedi.

Şehidin kardeşi Zülküf Yılmaz da "Ağabeyimin intikamını alacağını söylediler, onlar almazsa ben alacağım" ifadelerini kullandı.

Cuma namazının ardından şehidin naaşı, Şehir Mezarlığı'na getirildi. Cenaze törenine katılanlar, Ulu Cami'den Şehir Mezarlığına kadar yürüdü.

Şehidin cenazesinin mezarlığa götürülüşü sırasında anne Raife Yılmaz, "Oğlum bak arkadaşların bayrağını açmış, anan seni milliyetçi yetiştirdi, kahrolsun kalleş PKK" dedi.

Şehidin kız kardeşi Neslihan Yılmaz, terör örgütünün kendilerini yıldıramayacağını söyledi.

Yürüyüş sırasında baba Yılmaz, "Ben Zaza'yım ama Türkoğlu Türk'üm" diyerek terör örgütüne tepki gösterdi.

Yürüyüş boyunca vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirerek "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Şehir Mezarlığı'ndaki törende, cenaze namazı kılındı, dua edildi, şehidin öz geçmişi okundu. Şehidin naaşı, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Şehit Yılmaz'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Dün, Adıyaman merkez Kuyucak Köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonunda, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer ile jandarma uzman çavuşlar Kürşat Yılmaz, Tuncay Doğan ve Oğuzhan Tekerek şehit olmuştu.

Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan Ağrı'da toprağa verildi

Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tuncer Doğan'ın cenazesi Ağrı'da defnedildi.

Şehit Doğan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Adıyaman'daki uğurlama töreninin ardından askeri uçakla getirildiği baba ocağındaki Ahmedi Hani Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, askeri erkan, kurum müdürleri, şehit Doğan'ın annesi, babası ve kardeşlerinin de katıldığı törende şehit Doğan'ın özgeçmişi okundu.

Şehit Doğan için dua edilip helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, kentin Eleşkirt ilçesi Yanık Dere Köyü'ne götürüldü.

Türk bayraklarıyla donatılan köye getirilen şehidin naaşı, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Defin sonrası Vali Elban, şehit babası Hayrettin Doğan'a Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını verdi.

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Gürgün Derelioğlu, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer Gaziantep'te toprağa verildi

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer'in cenazesi eşinin memleketi Gaziantep Nizip'te toprağa verildi.

Şehit Aydın Özer'in naaşı, sabah Adıyaman Jandarma Komutanlığı'ndaki törenin ardından Nizip ilçesine getirildi.

Cenaze aracından tören mangası tarafından alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tekbirler eşliğinde Hatice Kübra Camii'ndeki tören alanına konuldu.

Anne Gülsen Özer, oğlunun tabutuna sarılarak, "Siz oğlumu aldınız, Allah da sizleri alsın. Aydın'ım, kuzum" diye gözyaşı döktü.

Törene şehidin annesi Gülsen, babası Hüseyin, eşi Sermin, kızları Özge ve Bilge Özer, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy, Vali Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, asker ve polisler ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer'in cenazesi Nizip Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek Osmaniye'de toprağa verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek'in cenazesi memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Şehit Oğuzhan Tekerek'in naaşı, sabah Adıyaman Jandarma Komutanlığı'ndaki törenin ardından Osmaniye'ye getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze namazının kılınacağı Asri Mezarlık Camii'ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin annesi Emine , babası Necati, eşi Tülay, çocukları Necati Eren ile Belinay Tekerek, kardeşleri, yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, bazı milletvekilleri, Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Tören sırasında gözyaşı döken şehidin yakınlarını görevliler teskin etmeye çalıştı.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek'in cenazesi, Osmaniye Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: AA