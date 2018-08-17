Türkiye'nin kurban bağışları milyonlara ulaşacak

Türkiye'de, Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere birçok vakıf ve yardım kuruluşları, düzenledikleri organizasyonla hayırseverlerin yardımıyla toplanan yaklaşık 1 milyon hisse kurbanını, dünyanın birçok noktasındaki 25 milyonun üzerinde mazlumun sofrasına ulaştıracak.

Türkiye'deki yardım kuruluşları ve bazı vakıflar, Kurban Bayramı'nda da dünyanın birçok noktasındaki mazlum coğrafyalara ulaşabilmek için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde kurban kesim organizasyonları gerçekleştirecek yardım kuruluşları, hayırseverlerin bağışladığı kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına aracılık edecek.

Türk Kızılayı, 2007 yılından bu yana sürdürdüğü vekaletle kurban kesim kampanyasını "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla devam ettiriyor. Yurt içinde bir hisse bedeli 750, yurt dışında ise 590 lira olan Türk Kızılayı'nın hedefi 170 bin hisse karşılığı kurban keserek, 3 milyon 800 bin kişinin sofrasına kurban bereketini taşımak.

TDV 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 1993 yılından beri sürdürdüğü vekaletle kurban kesim organizasyonunu bu yıl "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" sloganıyla yürütüyor.

"Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında, yurt içinde 280 merkezde, yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde, TDV görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesim ve dağıtım gerçekleştirilecek. Türkiye Diyanet Vakfı, yardımseverlerin kurbanlarını bu yıl yaklaşık 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyor.

"Paylaştığın senindir, paylaş sevindir"

İHH İnsani Yardım Vakfı da bu yılki kurban organizasyonunu "Paylaştığın senindir, paylaş sevindir" sloganıyla hayata geçiriyor. İHH, yurt içindeki kurban çalışmalarının yanı sıra 103 ülke ve bölgede faaliyet yürütecek.

Bu bayram belirlediği 750 liralık kurban bedeliyle 60 bin hisse kurban keserek yaklaşık 2 milyon 300 bin kişiye ulaşmayı planlayan İHH, organizasyonda önceliği mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleriyle yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verecek. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutulacak.

"Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun"

Deniz Feneri Derneği ise bu yılki kurban organizasyonunu "Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla Türkiye'nin yanı sıra, 40 ülke ve bölgede gerçekleştirecek. Kurban hisse bedellerini yurt dışı için 660 lira, yurt içi bin 100 lira olarak belirleyen dernek, Filistin için ise 2 bin 100 lira olarak belirledi. Deniz Feneri Derneği, 20 bin hisse vekalet kurbanla 500 bin yoksulun sofrasına et ulaştırmayı hedefliyor.

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği ise vekaletle kurban kesimi organizasyonunu 35 ülke ve 55 bölgede gerçekleştirecek. Dernek, 18 bin kurban vekaleti ile 700 bin yoksula ulaşmayı hedefliyor.

"Kurban Yaşatır"

Sadakataşı Derneği de "Kurban Yaşatır" sloganıyla faaliyetlerini yürütüyor. "Bu bayram da kardeşlik bilinciyle kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için siz paylaşın, biz ulaştıralım" çağrısıyla yürütülen organizasyonu, Türkiye'nin yanı sıra 30 ülkede gerçekleştirmeyi planlayan dernek, 10 bin hisse ile yaklaşık 350 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Umut Kervanı da yollarda olacak

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı da bu yıl ki kurban organizasyonu için yurt içinde 23 bin 837 ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına kurban eti götürmeyi hedefliyor. Vakıf ayrıca 16 Afrika, 6 Asya, 2 Balkan ülkesi ile Arakan, Filistin, Yemen, Afganistan, Irak ile İran'da partner kuruluşlar ve temsilcileri aracılığıyla yardıma muhtaç ailelere kurban eti ulaştırmayı planlıyor.

28 ülkeye Cansuyu ulaşacak

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2018 kurban organizasyonları kapsamında hazırlıklarını tamamladı. Dernek bu yıl da başta Türkiye olmak üzere Afrika, Asya ve Ortadoğu ülkelerinde 50 bin hisse kurban keserek yaklaşık 2 milyon yoksula ulaşmayı planlıyor.

İDDEF 1.5 milyon kişiye kurban dağıtacak

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) bu yıl "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla kurban organizasyonu gerçekleştirecek. Federasyon, kurban çalışmalarıyla Afrika, Asya ve Balkanlar'daki 33 ülkede keseceği 35 bin hisse ile yaklaşık 1,5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Beşir Derneği online takip sistemiyle kurban kesecek

Beşir Derneği de Türkiye'de ve dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirileceği kurban organizasyonları için hazırlıklarını tamamladı. Dernek yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedelini 800 lira olarak belirlerken, 4 taksit yapma imkanı da sunuyor. Dernek hayata geçirdiği online takip sistemiyle vatandaşların bağışları görmelerine ve detaylı şekilde inceleyebilmelerine de olanak sağlıyor. Beşir Derneği, 30 bin hisse kurban ile 53 bin aile ve 160 bin insana kurban eti ulaştırmayı planlıyor.

Mirasımız Derneği'nin kurbanlıkları Kudüs'e

Kudüs ve civarında yardım ve imar çalışmaları yapan uluslararası sivil toplum kuruluşu Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği), vekaletle keseceği kurbanların hisse bedelini belirledi.

"Kudüs'te kurban Aksa'da bereket vakti" sloganıyla faaliyetlerine başlayan ve çalışma sahası sadece Kudüs ve civarı olan Mirasımız Derneği, bin büyükbaş kurban kesmeyi hedefliyor. Dernek, yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamlarken, kurban hisse bedelini de bin 450 lira olarak belirledi. 150 kurban kesmeyi planlayan Mirasımız Derneği, 10 bin aileye ulaşmayı hedefliyor.

Hüdayi Vakfı 45 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek

Hüdayi Vakfınca yurt dışında yapılacak kurban organizasyonu 45 ülkede gerçekleştirilecek. Yurt dışında kurban kesim bedelini 650 lira olarak belirleyen vakıf, 50 bin hisse kurban etini 2 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

"Paylaşınca hayat bayram olur"

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) ise kurban kesim organizasyonunu yurt içinde ve yurt dışında "Paylaşınca hayat bayram olur" sloganıyla sürdürüyor. Dernek tarafından Afrika için kurban bedeli 600, Suriye, Arakan, Yemen, Balkanlar, Lübnan ve Türkiye'de 850 lira, Gazze için ise bin 250 lira olarak açıklandı. Dernek, 5 bin hisse kurban ile 30 bin kişiye ulaşmayı planlıyor.

"Bin büyükbaş kurban dağıtacak"

İhlas Vakfı da vekaletle kurban kesim organizasyonunu yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirecek. İhlas Vakfı, bin büyükbaş kurban ile yurt dışında 10 bin kişiye ulaşmayı amaçlıyor.

"İyilik kurbanla yayılsın"

Hayrat Vakfı, 5 kıta 46 ülkede "İyilik kurbanla yayılsın" sloganıyla gerçekleştireceği kurban organizasyonuyla 20 bin hisse kurban ile 1 milyon mazlumun sofrasına kurban etini ulaştırmayı hedefliyor.

"Gülümseyen yüz binler"

M. Es’ad Coşan Vakfı, 13 yıldır sürdürdüğü çalışmalarına bu yıl "Gülümseyen yüz binler" sloganıyla devam edecek. Endonezya özelinde kurban çalışması yapan vakıf, bu yıl 100 binlerce aileye ulaşacak.

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği, 100 ülkede 162 bin hisse bağışı ile 6 milyondan fazla mazlum ve mağdura ulaşmayı amaçlıyor.

Diğer taraftan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ve Mehmetçik Vakfı gibi birçok kuruluş da yurt içinde kurban faaliyeti gerçekleştirecek.

"Dünya 'Türkiye modeli' olarak bilinen yardım şekliyle tanıştı"

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yardım faaliyetleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Bugün dünya 'Türkiye modeli' olarak bilinen insani yardım şekliyle tanıştı, yakından takip ediyor. Bu model, çıkar gözetmeyen bir anlayışın tezahürüdür. Başta devletimiz ve ilgili kurumları olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımız bu ilke ile hareket ediyor. Doğal ve beşeri afetlerden etkilenen birçok coğrafyada her yıl milyonlarca insana yardım eli uzatan ülkemiz Müslüman topluluklara ise Ramazan ve Kurban'ın bereketini ulaştırmak için özverili bir çalışma gerçekleştiriyor." dedi.

"Yardımlar, 'yumuşak güç' etkisi bırakıyor"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kavas ise Afrika'nın bazı ülkelerinde yılda bir kez et yiyen çok sayıda insan bulunduğunu söyledi.

Kurban ibadetinin İslam ülkelerinde toplumsal dayanışmaya vesile olduğunu vurgulayan Kavas, Anadolu insanının kurban ibadetini Afrika'da icra etmesinin ciddi bir "yumuşak güç" etkisi bıraktığını da belirtti.

Kavas, insanların yoksul olmasından dolayı et tüketimi için hayvan alım-satımının da düşük olduğunu ifade ederek, Türkiyeli vakıf-derneklerin kurbanları orada satın alarak ticareti de canlandırdığına dikkati çekti.

Kaynak: AA