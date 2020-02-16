Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, 13 Şubat'ta sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle pamuk saplarının istiflendiği depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Civar ilçelerden gelenlerle birlikte 30 araç ve 80 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşınıyor.

[Fotoğraf: AA]

Yanan pamuk sapı balyaları ise içten içe yanmayı önlemek amacıyla kepçeyle küçük parçalar halinde boş bir alana taşınarak söndürülüyor.

Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.