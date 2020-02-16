Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de molotofkokteyli atılan sağlık merkezinde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir sağlık merkezinde, atılan molotofkokteyli nedeniyle yangın çıktı.
Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı'ndaki Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki binalara yayılmasını önledi. Yangın nedeniyle merkezde hasar oluştu.
Polis, merkeze molotofkokteyli attıktan sonra kaçan şüpheli veya şüphelileri arıyor.
Etiketler: Mersin molotofkokteyli Sağlık Merkezi yangın TarsusSon Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 02:23
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