Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'daki fabrika yangını 3 gündür söndürülemiyor
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir pamuk yağı fabrikasında perşembe gece saatlerinde başladıktan bir süre sonra kontrol altına alınan fakat aynı günün sabahı yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları halen sürüyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle pamuk saplarının istiflendiği depoda, 13 Şubat Perşembe gecesi çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
[Fotoğraf: AA]
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 10 ekiple söndürmeye çalıştığı yangında, alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları iş makinesiyle kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşınıyor.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 50 saattir devam eden yangını kontrol altına alma çalışmaları çerçevesinde, üç gün önce trafiğe kapatılan Karataş yolunda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
[Fotoğraf: AA]
Bu arada, pamuk sapı balyalarının fabrikanın elektrik üretim bölümünde kullanıldığı belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: yagın pamuk yağı fabrikası AdanaSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 04:59
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