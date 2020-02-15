Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Ahlat ilçesine bağlı Serinbayır köyünde yaşayan 53 yaşındaki Fahrettin Selici için 112 Acil Komuta Merkezi arandı. Köyün yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ekipler paletli ambulansla yola çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Yola çıkan ekipler köye ulaştıktan sonra ilk müdahaleyi evde yaptı, daha sonra Selici'yi sedye ile taşıyarak paletli ambulansa bindirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Hasta daha sonra Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine gönderildi.

[Fotoğraf: İHA]