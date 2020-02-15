Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bitlis'te kardan mahsur kalan hastaların imdadına paletli ambulanslar yetişiyor
[Fotoğraf: İHA]
Bitlis’te son bir haftadan beri etkili olan kar yağışı, köy yollarını ulaşıma kapatırken, çetin kış şartlarında hastaların imdadına paletli ambulanslar yetişiyor.
Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Ahlat ilçesine bağlı Serinbayır köyünde yaşayan 53 yaşındaki Fahrettin Selici için 112 Acil Komuta Merkezi arandı. Köyün yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ekipler paletli ambulansla yola çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Yola çıkan ekipler köye ulaştıktan sonra ilk müdahaleyi evde yaptı, daha sonra Selici'yi sedye ile taşıyarak paletli ambulansa bindirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Hasta daha sonra Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine gönderildi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Bitlis Kar yağışı paletli ambulanslarSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 03:28
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