Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde bulunan 3 katlı bir binanın 1’inci katında bulunan kazan dairesi olarak kullanılan alanda kazanın etrafındaki maddelerin tutuşması sonucu yangın çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda can kaybı yaşanmadı

Bina içerisinde bulunan vatandaşları polis ekipleri dışarıya tahliye ederken, itfaiye ekipleri alevleri söndürme çalışmalarına başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.