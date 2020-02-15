Haber Giriş: Kaynak: İHA
Denizli'de bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu
[Fotoğraf: İHA]
Denizli’de bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde bulunan 3 katlı bir binanın 1’inci katında bulunan kazan dairesi olarak kullanılan alanda kazanın etrafındaki maddelerin tutuşması sonucu yangın çıktı.
Alevleri gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda can kaybı yaşanmadı
Bina içerisinde bulunan vatandaşları polis ekipleri dışarıya tahliye ederken, itfaiye ekipleri alevleri söndürme çalışmalarına başladı.
[Fotoğraf: İHA]
Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: yangın kazan dairesi itfaiye denizliSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 03:20
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