Haber Giriş: Kaynak: AA, İHA
Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta iki grup arasında yaşanan tartışmanın ardından silahlı kavga çıktı.
Kavgada, Murat Çelik ile Mehmet İ. ve Kerim K. yaralandı. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat Çelik kurtarılamadı.
Çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemeler yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Silahlı Kavga polis AdanaSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 02:59
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