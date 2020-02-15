Ağrı'da akşam saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor.

Görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye kadar düştüğü kentte, çevre yolu ve işlek caddelerdeki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: AA]

Şehri çevre illere bağlayan kara yollarındaki sürücüler de görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının hızını azaltarak ilerlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar da uzun süren sis nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtti.

Diyarbakır'da görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü

Diyarbakır’da 4 yıl aradan sonra önceki gün etkili olan ve yaklaşık 12 saat boyunca yer yer devam eden kar yağışı sonrası kenti sis bulutu kapladı.

Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kentte karayolunda ve çevre yolunda trafikte seyreden araç sürücüleri hızlarını düşürüp far ve dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Sisli hava devam ederken, Meteoroloji Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yoğun sisin sabaha kadar sürmesi beklendiği tahmin edilirken, sabah havanın kent genelinde parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı olarak tahmin edildiği öğrenildi.